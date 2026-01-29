x
29 января 2026
29 января 2026
29 января 2026
последняя новость: 19:52
29 января 2026
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террориста ХАМАСа, готовившего атаку на израильские силы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 января 2026 г., 19:02 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 19:09
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террориста ХАМАСа, готовившего атаку на израильские силы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля: ЦАХАЛ некоторое время назад ликвидировал террориста организации ХАМАС, который планировал в ближайший срок осуществить террористический план против сил ЦАХАЛа, действующих на юге сектора Газы.

Террорист представлял немедленную угрозу для сил ЦАХАЛа, поэтому по нему был нанесен точечный удар для устранения угрозы.

Перед ударом были предприняты меры для уменьшения вероятности причинения вреда гражданским лицам, включая использование высокоточного боеприпаса, наблюдение с воздуха и дополнительную разведывательную информацию.

Силы ЦАХАЛа развернуты в районе в соответствии с соглашением и продолжат действовать для устранения любой немедленной угрозы.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 января 2026

846-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии