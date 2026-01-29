ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террориста ХАМАСа, готовившего атаку на израильские силы

Пресс-служба Армии обороны Израиля: ЦАХАЛ некоторое время назад ликвидировал террориста организации ХАМАС, который планировал в ближайший срок осуществить террористический план против сил ЦАХАЛа, действующих на юге сектора Газы.

Террорист представлял немедленную угрозу для сил ЦАХАЛа, поэтому по нему был нанесен точечный удар для устранения угрозы.

Перед ударом были предприняты меры для уменьшения вероятности причинения вреда гражданским лицам, включая использование высокоточного боеприпаса, наблюдение с воздуха и дополнительную разведывательную информацию.

Силы ЦАХАЛа развернуты в районе в соответствии с соглашением и продолжат действовать для устранения любой немедленной угрозы.