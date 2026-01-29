БАГАЦ отклонил просьбу о запрете сноса комплекса UNRWA в Иерусалиме

БАГАЦ отклонил ходатайство о вынесении временного распоряжения против сноса комплекса Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) в Иерусалиме до рассмотрения очередной петиции против законов о прекращении деятельности UNRWA на территории Израиля и закона о прекращении контактов государственных организаций с UNRWA.

Трое судей Высшего суда справедливости – Ицхак Амит, Яэль Вильнер и Иехиэль Кашер – в своем вердикте указали, что просьба о временном запрете на снос зданий на территории комплекса UNRWA выходит за рамки первоначальной петиции, поданной еще в январе 2025 года, и поэтому нет основании выносить какое-либо временное распоряжения.

Земля, на которой находится комплекс UNRWA, возвращена в распоряжение Земельного управления Израиля, снос осуществляется на основании новой поправки к закону, и никаких оснований для вмешательства БАГАЦа нет. При этом судьи отметили, что заявители могут предпринять надлежащую процедуру в плоскости административного права, что и было им разъяснено ранее.