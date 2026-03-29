Жители Кирьят-Шмоны обратились в БАГАЦ с требованием эвакуировать их с линии огня
время публикации: 29 марта 2026 г., 18:21 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 18:51
87 жителей Кирьят-Шмоны подали петицию в Высший суд справедливости с требованием обязать национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ЦАХАЛ провести эвакуацию жителей города до праздника Песах. Об этом пишет сайт Walla News.
По словам инициатора обращения в БАГАЦ Ури Бахора, город расположен на линии огня из Ливана и у властей нет действенного плана по защите населения.
Заявители подчеркивают, что они просят о временной эвакуации, после создания необходимой защитной инфраструктуры они вернутся в город.
