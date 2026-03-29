29 марта 2026
|
29 марта 2026
|
последняя новость: 19:49
29 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Жители Кирьят-Шмоны обратились в БАГАЦ с требованием эвакуировать их с линии огня

время публикации: 29 марта 2026 г., 18:21 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 18:51
Жители Кирьят-Шмоны обратились в БАГАЦ с требованием эвакуировать их с линии огня
87 жителей Кирьят-Шмоны подали петицию в Высший суд справедливости с требованием обязать национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ЦАХАЛ провести эвакуацию жителей города до праздника Песах. Об этом пишет сайт Walla News.

По словам инициатора обращения в БАГАЦ Ури Бахора, город расположен на линии огня из Ливана и у властей нет действенного плана по защите населения.

Заявители подчеркивают, что они просят о временной эвакуации, после создания необходимой защитной инфраструктуры они вернутся в город.

