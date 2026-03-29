Обстрел из Ирана южных районов Израиля. Сообщения о падении обломков в Беэр-Шеве

В связи с запуском баллистических ракет из Ирана в сторону южных районов Израиля активированы системы раннего предупреждения в Центральном, Западном, Южном Негеве, на границе с сектором Газы и в Иудее.

Сигналы тревоги звучат от Димоны (на юге) до Бейт-Кама (на севере), и от границы с Газой (на западе) до Арада (на востоке). В зоне оповещения находится Беэр-Шева, в промышленной зоне рядом с которой во время предыдущего обстрела было повреждено химическое предприятие в промзоне Неот Ховав.

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что были получены сообщения о падении обломков в 15 местах в районе Беэр-Шевы, однако нет информации о пострадавших.

Информация уточняется.