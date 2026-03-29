29 марта 2026
последняя новость: 17:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
29 марта 2026
|
29 марта 2026
|
последняя новость: 17:53
29 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Обстрел из Ирана южных районов Израиля. Сообщения о падении обломков в Беэр-Шеве

Цева адом
Война с Ираном
время публикации: 29 марта 2026 г., 17:45 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 18:00
Обстрел из Ирана южных районов Израиля. Поступили сообщения о падении обломков
Yossi Aloni/Flash90

В связи с запуском баллистических ракет из Ирана в сторону южных районов Израиля активированы системы раннего предупреждения в Центральном, Западном, Южном Негеве, на границе с сектором Газы и в Иудее.

Сигналы тревоги звучат от Димоны (на юге) до Бейт-Кама (на севере), и от границы с Газой (на западе) до Арада (на востоке). В зоне оповещения находится Беэр-Шева, в промышленной зоне рядом с которой во время предыдущего обстрела было повреждено химическое предприятие в промзоне Неот Ховав.

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что были получены сообщения о падении обломков в 15 местах в районе Беэр-Шевы, однако нет информации о пострадавших.

Информация уточняется.

