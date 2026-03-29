x
29 марта 2026
|
последняя новость: 15:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Отложено решение о назначении Гофмана главой "Мосада"

Назначения
Биньямин Нетаниягу
"Мосад"
время публикации: 29 марта 2026 г., 14:59 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 15:02
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия по отбору высокопоставленных фигур отложила принятие решения по вопросу о назначении генерал-майора Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки "Мосад".

Решение было отложено из-за разногласий между членами комиссии.

Согласно информации, опубликованной некоторыми СМИ, большинство в комиссии поддерживает назначение Гофмана, однако из-за важности той должности, о которой идет речь, большое значение придается и мнению меньшинства. По некоторым сведениям, мнение меньшинства разделяет и отставной председатель Верховного суда Ашер Грунис.

В комиссии опасаются, что решение, принятое большинством голосов, а не единогласно, бросит на него тень и облегчит задачу тех, кто намерен подать апелляцию в БАГАЦ против назначения Гофмана. На данный момент неясно, когда будет принято окончательное решение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 23 марта 2026

Ynet: Комиссия по все еще не приняла решение по поводу назначения Романа Гофмана главой "Мосада"