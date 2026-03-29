Отложено решение о назначении Гофмана главой "Мосада"

Комиссия по отбору высокопоставленных фигур отложила принятие решения по вопросу о назначении генерал-майора Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки "Мосад".

Решение было отложено из-за разногласий между членами комиссии.

Согласно информации, опубликованной некоторыми СМИ, большинство в комиссии поддерживает назначение Гофмана, однако из-за важности той должности, о которой идет речь, большое значение придается и мнению меньшинства. По некоторым сведениям, мнение меньшинства разделяет и отставной председатель Верховного суда Ашер Грунис.

В комиссии опасаются, что решение, принятое большинством голосов, а не единогласно, бросит на него тень и облегчит задачу тех, кто намерен подать апелляцию в БАГАЦ против назначения Гофмана. На данный момент неясно, когда будет принято окончательное решение.