Ynet: Комиссия по все еще не приняла решение по поводу назначения Романа Гофмана главой "Мосада"

Генерал-майор Роман Гофман, о назначении которого на должность главы "Мосада" объявило правительство, встретился в воскресенье с консультативной комиссией, рассматривающей его назначение. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает Ynet.

Встреча состоялась в рамках обсуждения назначения Романа Гофмана на этот пост, однако по итогам встречи никаких решений по этому вопросу принято не было. До официального утверждения назначения Роман Гофман занимает должность военного секретаря главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Напомним, 4 декабря 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о принятии решения назначить своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, следующим руководителем Службы разведки и специальных заданий "Мосад". Если назначение будет утверждено, Гофман сменит действующего директора "Мосада" Давида Барнеа, чья пятилетняя каденция завершится в июне 2026 года.

Кандидатура Романа Гофмана после серии собеседований с разными претендентами направлена на рассмотрение консультативной комиссии по назначению на высшие должности. Окончательное утверждение назначения состоится после прохождения всех необходимых процедур.

Роман Гофман – уроженец белорусского Мозыря. Командовал 7-й бронетанковой бригадой "Саар ми-Голан" и развернутой на Голанских высотах 210-й территориальной дивизией "А-Башан". 7 октября 2023 года, будучи командующим Центром боевой подготовки сухопутных войск, Роман Гофман отправился в Сдерот, чтобы принять участие в отражении нападения ХАМАСа на Израиль. Он получил тяжелое ранение в бою. В апреле 2024 года Гофман был назначен военным секретарем премьера и стал первым генерал-майором "большой алии".

В сообщении канцелярии главы правительства Израиля о решении назначить Гофмана на пост главы "Мосада" отмечалось, что он прошел длинный путь в ЦАХАЛе: служил бойцом и командиром в бронетанковых войсках, командиром 75-го батальона 7-й бригады 7, офицером оперативного отдела дивизии "Гааш" (36-я дивизия), командиром бригады "Эцион" и 7-й бронетанковой бригады, командовал 210-й дивизией "А-Башан", возглавлял Центр сухопутной подготовки, затем был начальником штаба координатора правительства на территориях, а в настоящее время занимает пост военного секретаря премьер-министра.

В заявлении канцелярии подчеркивалось, что назначение Гофмана на должность военного секретаря в разгар "Войны возрождения" (войны "Железные мечи") показало его "исключительные профессиональные способности" – от быстрого вхождения в должность до непосредственного участия и координации работы по семи фронтам войны. Гофман находился в постоянном контакте со всеми израильскими разведслужбами, в особенности с "Мосадом". Согласно тексту сообщения, Гофман проявил "креативность, инициативность, хитрость, глубокое знание противника, абсолютную конфиденциальность и умение хранить тайну".

В марте 2025 года военная прокуратура начала уголовное расследование в отношении Романа Гофмана. Речь идет о подозрениях в использовании разведывательного агента без соответствующих полномочий, причем агент был несовершеннолетним. Операция проводилась в тот период, когда Роман Гофман командовал 210-й дивизией, и подозрения возникли примерно в 2022 году, и несмотря на них, Гофман был повышен до звания генерал-майора и назначен на пост военного секретаря главы правительства Биньямина Нетаниягу. Утверждается, что Роман Гофман, тогда еще бригадный генерал, одобрил использование 17-летнего подростка из Ашкелона Ури Эльмакайса в рамках операции по оказанию влияния и активации агентов во вражеских странах. Эльмакайс занимался разведкой и кибероперациями, он управлял социальной сетью, предназначенной для операции влияния против "Хизбаллы" и даже активировал агентов во вражеских странах без ведома системы безопасности. По подозрению военной полиции, Роман Гофман превысил свои полномочия, передав несовершеннолетнему информацию, которая должна была побудить врага предпринять различные действия.

В мае 2022 года Ури Эльмакайс был арестован по оспоренному позже обвинению ШАБАКом и прокуратурой. Он подвергся жестокому обращению во время ареста, и через полтора года, которые он провел под домашним арестом с запретом контактировать с окружающим миром, прокуратура предъявила ему обвинения в измене и шпионаже, и ему грозило пожизненное заключение. Лишь через полтора года он смог доказать свою невиновность и сообщил, что был завербован израильской разведкой во главе с бригадным генералом Романом Гофманом, – в то время как израильские военные с момента ареста Эльмакайса сняли с себя всякую ответственность за происходящее с ним. На публикацию материалов об этом деле был наложен запрет, который был снят лишь в январе 2025 года, три года спустя.

Несмотря на серьезность подозрений, Роман Гофман дослужился до должности военного секретаря главы правительства и был повышен в звании, причем военная прокуратура одобрила это повышение.