Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бойцы "Горной бригады" перешли с сирийской части Хермона в Южный Ливан. Фото, видео

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
Хизбалла
время публикации: 29 марта 2026 г., 10:29 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 10:36
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы подразделения военных альпинистов 810-й "Горной бригады" завершили специальную операцию по пресечению попыток террористических организаций закрепиться в районе ливанской границы.

В рамках операции силы действовали в сложной горной местности и пересекли маршрут по снегу от сирийского Хермона в район горы Дов на юге Ливана, чтобы обследовать местность, собрать разведданные и выявить террористическую инфраструктуру противника в этом районе, используя уникальные возможности и средства горного подразделения.

Военнослужащие 210-й дивизии продолжают оставаться развернутыми в этом районе с целью обеспечения безопасности граждан Государства Израиль и в особенности жителей севера.

