Бойцы "Горной бригады" перешли с сирийской части Хермона в Южный Ливан. Фото, видео
время публикации: 29 марта 2026 г., 10:29 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 10:36
Бойцы подразделения военных альпинистов 810-й "Горной бригады" завершили специальную операцию по пресечению попыток террористических организаций закрепиться в районе ливанской границы.
В рамках операции силы действовали в сложной горной местности и пересекли маршрут по снегу от сирийского Хермона в район горы Дов на юге Ливана, чтобы обследовать местность, собрать разведданные и выявить террористическую инфраструктуру противника в этом районе, используя уникальные возможности и средства горного подразделения.
Военнослужащие 210-й дивизии продолжают оставаться развернутыми в этом районе с целью обеспечения безопасности граждан Государства Израиль и в особенности жителей севера.