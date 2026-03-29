Бойцы "Горной бригады" перешли с сирийской части Хермона в Южный Ливан. Фото, видео

Бойцы подразделения военных альпинистов 810-й "Горной бригады" завершили специальную операцию по пресечению попыток террористических организаций закрепиться в районе ливанской границы.

В рамках операции силы действовали в сложной горной местности и пересекли маршрут по снегу от сирийского Хермона в район горы Дов на юге Ливана, чтобы обследовать местность, собрать разведданные и выявить террористическую инфраструктуру противника в этом районе, используя уникальные возможности и средства горного подразделения.

Военнослужащие 210-й дивизии продолжают оставаться развернутыми в этом районе с целью обеспечения безопасности граждан Государства Израиль и в особенности жителей севера.