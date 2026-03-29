Президент Ицхак Герцог передал просьбу Нетаниягу о помиловании для "доработки" в минюст
время публикации: 29 марта 2026 г., 17:14 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 17:17
По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", президент Ицхак Герцог передал просьбу Нетаниягу в министерство юстиции для доработки. По информации "Кан", "этот шаг касается прецедента, когда речь идет о помиловании до завершения судебного разбирательства".
25 марта стало известно, что юридический советник канцелярии президента представит свое заключение позднее в связи с большой разницей между заключением, представленным правительством и заключением, представленным профессиональными источниками в министерстве юстиции.
Рекомендация правительства, представленная министром Амихаем Элиягу, поддерживает просьбу о помиловании, в то время как в рекомендации министерства юстиции говорится о многочисленных "юридических трудностях".