последняя новость: 20:42
последняя новость: 20:42
Дело Эпштейна: во Франции выявлены новые жертвы

Франция
Файлы Эпштейна
время публикации: 17 мая 2026 г., 19:35 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 19:44
В рамках проводящегося во Франции расследования деятельности педофила Джеффри Эпштейна выявлено около десяти новых жертв. Об этом сообщила генеральный прокурор Парижа Лор Беко.

Расследование было начато в январе, после публикации "досье Эпштейна" министерством юстиции США. Французские власти стремятся установить, совершались ли преступления на территории Франции или ее гражданами.

После того, как следователи обратились к пострадавшим с призывом дать показания. На призыв ответило 20 человек, половина которых была уже были известны следствию, а вторая половина – нет. "Некоторые из них живут за границей, мы пытались договорится, чтобы они приехали сюда", – рассказала Беко.

Напомним: в марте 15 женщин обратились в прокуратуру, сообщив о сексуальном насилии в модельном бизнесе. Они потребовали начать расследование против бывшего владельца модельного агентства Жеральда Мари, призвав проверить и его связи с Эпштейном.

