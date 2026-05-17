Минстрой исключит из розыгрышей "Квартиры со скидкой" ультрарелигиозных уклонистов

Совет Земельного управления Израиля под председательством министра строительства Хаима Каца утвердил существенные изменения условий участия в государственной программе строительства субсидированного жилья "Дира бе-Анаха" ("Квартира со скидкой". Эти изменения ограничат участие в программе ультрарелигиозного населения – и исключат участие "харедим", которые не уладили свои взаимоотношения с ЦАХАЛом.

Как сообщает в воскресенье 17 мая новостная служба 14 канала ИТВ, ближайший розыгрыш программы, который стартует 25 мая, будет включать около 8000 квартир по всей стране, из них 4000 квартир будут доступны только резервистам, и 50% из этого количества квартир получат в приоритетном порядке военнослужащие боевых частей.

Оставшиеся 4000 квартир будут открыты для широкой публики только среди тех, кто урегулировал свой статус перед ЦАХАЛом. Дополнительный приоритет получат инвалиды и "бней маком" – жители соответствующих населенных пунктов.

Это первый случай, когда получение крупной государственной жилищной льготы напрямую увязано с урегулированием статуса перед армией. На практике решение может лишить права на участие тысячи ультраортодоксальных молодых людей, считающихся подлежащими призыву, но не урегулировавших свой статус. Решение принято после указания юридического советника правительства Гали Баарав-Миары немедленно реализовать эту меру.