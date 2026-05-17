Минобороны ОАЭ: дрон, атаковавший генератор АЭС Барака, прилетел с запада

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что беспилотный летательный аппарат, атаковавший генератор рядом с атомной электростанции Барака, проник в воздушное пространство ОАЭ с запада.

"Было зафиксировано проникновение со стороны западной границы трех БПЛА. Два из них были перехвачены, третий ударил по электрогенератору, расположенному за пределами внутреннего периметра АЭС. Начато расследование, призванное установить источник удара", – говорится в заявлении.

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что пристально следит за ситуацией в районе АЭС: "По данным, переданным властями ОАЭ, уровень радиации остается в норме. Мы поддерживаем с ними постоянный контакт и готовы в случае необходимости оказать помощь".

Отметим, что во время военных действий США и Израиля против Ирана именно по ОАЭ было нанесено больше всего иранских ударов. В их отражении принимали участие и дислоцированные в Эмиратах системы израильских ПВО.