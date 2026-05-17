x
17 мая 2026
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 мая 2026
|
17 мая 2026
|
последняя новость: 19:11
17 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Минобороны ОАЭ: дрон, атаковавший генератор АЭС Барака, прилетел с запада

ОАЭ
время публикации: 17 мая 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 19:06
Минобороны ОАЭ: дрон, атаковавший генератор АЭС, прилетел с запада
Arun Girija/Emirates Nuclear Energy Corporation/WAM via AP

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что беспилотный летательный аппарат, атаковавший генератор рядом с атомной электростанции Барака, проник в воздушное пространство ОАЭ с запада.

"Было зафиксировано проникновение со стороны западной границы трех БПЛА. Два из них были перехвачены, третий ударил по электрогенератору, расположенному за пределами внутреннего периметра АЭС. Начато расследование, призванное установить источник удара", – говорится в заявлении.

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что пристально следит за ситуацией в районе АЭС: "По данным, переданным властями ОАЭ, уровень радиации остается в норме. Мы поддерживаем с ними постоянный контакт и готовы в случае необходимости оказать помощь".

Отметим, что во время военных действий США и Израиля против Ирана именно по ОАЭ было нанесено больше всего иранских ударов. В их отражении принимали участие и дислоцированные в Эмиратах системы израильских ПВО.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 мая 2026

В ОАЭ дрон атаковал генератор рядом с АЭС Барака, возник пожар
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 мая 2026

Путин обсудил ситуацию "вокруг Ирана" с главой ОАЭ