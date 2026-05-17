17 мая 2026
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Аналитик Йорук Ишик: Турция отказалась принимать сухогруз с зерном, который не пустили в Израиль

Россия
Война в Украине
Украина
Турция
время публикации: 17 мая 2026 г., 18:37 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 18:43
AP Photo/Francisco Seco

Как сообщает военный аналитик Йорук Ишик, турецкие власти запретили входить в порт Искендерун плавающему под флагом Панамы сухогрузу Panormitis, на борту которого, по данным Украины утверждается, находится похищенное Россией зерно.

По информации эксперта, судно направляется в южном направлении и попытается разгрузиться в Сирии или Египте. По данным украинской стороны, груз – около 6200 тонн пшеницы и 19000 тонн ячменя с временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, что в конце апреля Киев требовал от Израиля арестовать судно и груз, изъять документацию, взять пробы зерна и опросить экипаж. Израильский МИД тогда заявлял, что Украина не предоставила достаточных доказательств, однако в итоге израильская компания-импортер отказалась принимать груз, и судно покинуло израильские воды без разгрузки.

По данным украинских источников, аналогичный пакет документов был передан турецким властям через посольство Украины в Анкаре. Киев утверждает, что в пакет входят ордер украинского суда на арест судна и груза, данные спутникового мониторинга и материалы, подтверждающие перевалку зерна в российских водах. Официально Украина предупреждает, что покупка или разгрузка такого зерна будет рассматриваться как участие в легализации похищенного имущества и может повлечь санкционные последствия для портовых операторов, покупателей и других участников сделки.

Украинская сторона подчеркивает, что применяет к Турции ту же логику, которую ранее предъявляла Израилю: если груз нельзя было разгружать в Хайфе, он не должен быть принят и в Искендеруне. В Киеве называют такие перевозки частью российской "теневой зерновой флотилии" и заявляют, что будут отслеживать суда, перевозящие агропродукцию с оккупированных территорий, независимо от страны назначения. После решения не разгружать Panormitis в Израиле министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это подтверждением эффективности дипломатических и правовых усилий Киева.

Компания-оператор судна ранее отрицала обвинения Украины: представитель греческой Royal Maritime Inc заявлял Reuters, что все имеющиеся документы, включая сертификат происхождения, указывают на российское происхождение груза. Украина, в свою очередь, считает все аграрные товары, вывезенные с территорий, оккупированных Россией после 2014 и 2022 годов, незаконно присвоенными.

