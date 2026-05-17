Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
время публикации: 17 мая 2026 г., 19:11 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 19:11
В Портимане, Португалия, сегодня завершится первый этап Кубка вызова по художественной гимнастике.
Израильтянки завоевали три медали.
Даниэла Муниц стала серебряным призером в личном многоборье. Сборная Израиля завоевала две бронзовые медали - в групповом многоборье и упражнении "Пять мячей".
В упражнении "5 мячей" победили испанки. Второе место заняли немки.
