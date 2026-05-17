Нетаниягу обсудил с Трампом возможность возобновления войны с Ираном
время публикации: 17 мая 2026 г., 18:54 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 18:54
Глава правительства Биньямин Нетаниягу переговорил в воскресенье 17 мая с президентом США Дональдом Трампом по телефону.
Как сообщает новостная служба "Кан", беседа касалась возможности возобновления совместных военных действий против Ирана на фоне тупика в переговорах, а также результатов визита Трампа в Китай.
