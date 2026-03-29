Завершена очередная волна ударов в Тегеране: мобильные штабы и производство ракет

ВВС Израиля по наведению военной разведки АМАН завершили в субботу масштабную волну ударов по военной инфраструктуре иранского режима в Тегеране. Были атакованы десятки объектов хранения и производства оружия, включая объекты по производству и хранению баллистических ракет, системы противовоздушной обороны и наблюдательные позиции иранского террористического режима.

В последние дни также было выявлено, что иранский режим начал размещать свои штабы в мобильных вагончиках после того, как большая часть его штабов и командных пунктов была атакована и уничтожена израильской армией в течение месяца войны "Рычание льва".

В ходе последней волны атак ВВС ЦАХАЛа уничтожили несколько таких временных штабов с командирами, находящимися внутри.