x
13 мая 2026
|
последняя новость: 14:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 мая 2026
|
13 мая 2026
|
последняя новость: 14:11
13 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ отклонил петицию Нетаниягу по вопросу о подаче в суд секретного документа

Судебные решения
Суд
Биньямин Нетаниягу
"Мосад"
время публикации: 13 мая 2026 г., 13:47 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 13:50
БАГАЦ отклонил петицию Нетаниягу по вопросу о подаче в суд секретного документа
Miriam Alster/Flash90

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил петицию, поданную премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

В этой петиции глава правительства просил запретить юридическому советнику правительства передавать в суд отчет высокопоставленного офицера ЦАХАЛа о деталях вербовки и задействования Ури Эльмакайса. Эта история является главным поводом протестов против назначения Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки ("Мосад"). Из документа, который должен представить бригадный генерал Г. явствует, что знал, а чего не знал Роман Гофман об обстоятельствах вербовки Эльмакайса, о его возрасте и других аспектах.

В ходе рассмотрения апелляций, поданных против назначения Гофмана, судьи постановили, что армейский отчет об истории Эльмакайса будет представлен суду юридическим советником правительства.

Со своей стороны, адвокаты главы правительства попросили, чтобы документы были переданы и представлены суду "более объективной структурой".

Суд отклонил эту просьбу премьер-министра. В решении суда говорится: "Целью подачи документа бригадным генералом Г. является открытие суду фактической картины, не более. Подача документа не является частью представительства в суде или высказывания юридической позиции".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2026

БАГАЦ рассматривает петиции против назначения Гофмана на должность главы "Мосада"