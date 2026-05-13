БАГАЦ отклонил петицию Нетаниягу по вопросу о подаче в суд секретного документа

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил петицию, поданную премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

В этой петиции глава правительства просил запретить юридическому советнику правительства передавать в суд отчет высокопоставленного офицера ЦАХАЛа о деталях вербовки и задействования Ури Эльмакайса. Эта история является главным поводом протестов против назначения Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки ("Мосад"). Из документа, который должен представить бригадный генерал Г. явствует, что знал, а чего не знал Роман Гофман об обстоятельствах вербовки Эльмакайса, о его возрасте и других аспектах.

В ходе рассмотрения апелляций, поданных против назначения Гофмана, судьи постановили, что армейский отчет об истории Эльмакайса будет представлен суду юридическим советником правительства.

Со своей стороны, адвокаты главы правительства попросили, чтобы документы были переданы и представлены суду "более объективной структурой".

Суд отклонил эту просьбу премьер-министра. В решении суда говорится: "Целью подачи документа бригадным генералом Г. является открытие суду фактической картины, не более. Подача документа не является частью представительства в суде или высказывания юридической позиции".