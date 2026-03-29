За последние сутки ЦАХАЛ нанес более 140 ударов по ракетной инфраструктуре Ирана

За последние сутки израильские ВВС выполнили более 140 ударов по объектам ракетной инфраструктуры в центральном и западном Иране, в том числе по позициям запуска баллистических ракет и их хранения, а также по объектам противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Операция проводилась параллельно с тремя волнами ударов по Тегерану. ЦАХАЛ заявил, что продолжит уничтожать ракетный арсенал иранского режима с целью сокращения обстрелов израильской территории.