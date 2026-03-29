Нетаниягу распорядился расширить "зону безопасности" на юге Ливана

Накануне расширения операции на юге Ливана премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац посетили штаб Северного военного округа.

После совещания премьер-министр опубликовал короткое видео, в котором заявил, что он распорядился расширить существующую "зону безопасности": "Мы ведем кампанию на нескольких фронтах, наносим удары огромной силы по Ирану и его сателлитам, добиваемся колоссальных достижений, которые создают трещины в террористическом режиме Тегерана. Иран уже не тот Иран, "Хизбалла" – не та "Хезбалла", и ХАМАС – не тот ХАМАС. Это больше не террористические армии, угрожающие нашему существованию, – это поверженные враги, которые борются за свое выживание. Не они застали нас врасплох, мы преподносим им сюрпризы. Мы – действующая сторона, мы – атакующая сторона, мы – инициаторы, и мы находимся в глубине их территории. Я говорил, что мы изменим облик Ближнего Востока, и мы это сделали. Но мы изменили и нашу концепцию безопасности. Мы проявляем инициативу, мы атакуем, и мы создали три пояса безопасности глубоко на территории противника: в Сирии – от отрогов Хермона до Ярмука, в Газе – на более чем половине территории сектора, в Ливане – я только что дал указание значительно расширить существующий пояс безопасности, чтобы окончательно сорвать угрозу вторжения и отдалить от наших границ обстрелы противотанковыми ракетами".

Нетаниягу добавил: "Нужно понимать, что Насралла создал здесь огромную силу. Он верил, что с помощью этой силы уничтожит нас. Мы ликвидировали Насраллу. Мы ликвидировали тысячи террористов "Хизбаллы" и устранили колоссальную угрозу из 150 тысяч ракет и снарядов, которые предназначались для разрушения городов Израиля. Но у "Хизбаллы" все еще остается остаточный потенциал для запуска ракет. Я обсуждал сегодня здесь с командирами способы устранить и эту угрозу. Дорогие граждане Израиля, я, разумеется, не могу поделиться с вами деталями этих обсуждений, но могу сказать вам: мы полны решимости в корне изменить ситуацию на Севере".