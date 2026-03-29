29 марта 2026
последняя новость: 07:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В бою на юге Ливана погиб боец бригады "Цанханим", трое получили ранения

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 29 марта 2026 г., 06:41 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 06:58
Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге Ливана погиб сержант Моше Ицхак А-Коэн Кац, 22 года, боец 890-го батальона бригады "Цанханим".

Еще трое военнослужащих ЦАХАЛа получили ранения средней тяжести. Раненые доставлены в больницы.

Моше Ицхак А-Коэн Кац был репатриантом из США.

В ночь на субботу, 28 марта, на юге Ливана израильские военные попали в засаду "Хизбаллы" и были обстреляны противотанковыми ракетами. Раненые были эвакуированы на вертолетах. Один из бойцов от полученных ранений скончался.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 930 военнослужащих ЦАХАЛа.

