Тревога на юге Израиля, включая Беэр-Шеву, Ашдод и Ашкелон. Ракетный обстрел из Ирана

Тревога на юге Израиля – в Беэр-Шеве, Ашдоде, Ашкелоне, Кирьят-Гате, Кирьят-Малахи, Ган-Явне Йерухаме, Димоне, Офакиме и других населенных пунктах Негева. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО.

Отметим, что предуведомления по Ашдоду, Ашкелону, Кирьят-Гату, Кирьят-Малахи, Ган-Явне не было.

Зафиксировано падение ракеты или фрагмента ракеты на открытой местности.

МАДА: сведений о пострадавших не поступало.