Тревога на юге Израиля, включая Беэр-Шеву, Ашдод и Ашкелон. Ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 29 марта 2026 г., 01:56 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 02:31
Тревога на юге Израиля – в Беэр-Шеве, Ашдоде, Ашкелоне, Кирьят-Гате, Кирьят-Малахи, Ган-Явне Йерухаме, Димоне, Офакиме и других населенных пунктах Негева. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО.
Отметим, что предуведомления по Ашдоду, Ашкелону, Кирьят-Гату, Кирьят-Малахи, Ган-Явне не было.
Зафиксировано падение ракеты или фрагмента ракеты на открытой местности.
МАДА: сведений о пострадавших не поступало.