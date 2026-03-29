Тревога на юге Израиля, ракетный обстрел из Ирана

Война с Ираном
Цева адом
время публикации: 29 марта 2026 г., 23:10 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 23:51
Тревога на юге Израиля, ракетный обстрел из Ирана
Chaim Goldberg/Flash90

Тревога на юге Израиля, в Араве и Беэр-Шеве. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО.

МАДА: сообщений о пострадавших не поступало.

Отмечается, что сигналы тревоги в Беэр-Шеве сработали без предварительного предупреждения в большей части города, они были активированы после запуска ракеты-перехватчика. Иранский пуск не был направлен на Беэр-Шеву, иранская ракета упала на открытой местности.

