В районе Старого города Иерусалима был задержан вооруженный нелегал из Хеврона

Полиция сообщила, что в ночь на 29 мая в районе Шхемских ворот Старого города Иерусалима был задержан 43-летний житель Хеврона, незаконно находившийся в Израиле. При обыске у него был найден заряженный пистолет Glock с магазином.

Оружие изъято, подозреваемый доставлен на допрос.

Сегодня полиция попросит мировой суд Иерусалима продлить его арест.

В сообщении полиции не говорится о подозрениях по поводу причастности задержанного к террористической деятельности.