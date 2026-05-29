В районе Старого города Иерусалима был задержан вооруженный нелегал из Хеврона
время публикации: 29 мая 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 10:18
Полиция сообщила, что в ночь на 29 мая в районе Шхемских ворот Старого города Иерусалима был задержан 43-летний житель Хеврона, незаконно находившийся в Израиле. При обыске у него был найден заряженный пистолет Glock с магазином.
Оружие изъято, подозреваемый доставлен на допрос.
Сегодня полиция попросит мировой суд Иерусалима продлить его арест.
В сообщении полиции не говорится о подозрениях по поводу причастности задержанного к террористической деятельности.