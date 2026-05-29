Израиль

Поджог в квартире на улице Абир Яаков в Иерусалиме, женщина в критическом состоянии

время публикации: 29 мая 2026 г., 18:52 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 19:17
Flash90. Фото: А.Султан

В квартире на улице Абир Яаков в Иерусалиме произошло возгорание, в результате чего тяжелое отравление дымом получила молодая женщина в возрасте примерно 25 лет.

Бригада парамедиков МАДА доставила ее в городскую больницу "Адаса Ар а-Цофим". Состояние пациентки оценивается врачами как критическое.

Согласно подозрению, квартиру подожгла сестра девушки.

