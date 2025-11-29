Стрельба в деревне Джиср аз-Зарка, тяжело ранен юноша

В результате инцидента со стрельбой в деревне Джиср аз-Зарка ранения получили 16-летний юноша и двое взрослых мужчин. Состояние юноши оценивается как тяжелое, мужчин – как легкое.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, начали сбор улик вместе со следователями-криминалистами. Идет поиск подозреваемых..

По-видимому, подоплека инцидента криминальная.