29 ноября 2025
29 ноября 2025
29 ноября 2025
29 ноября 2025
Израиль

Стрельба в деревне Джиср аз-Зарка, тяжело ранен юноша

Криминал в арабском секторе
время публикации: 29 ноября 2025 г., 15:59 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 16:27
Пресс-служба МАДА

В результате инцидента со стрельбой в деревне Джиср аз-Зарка ранения получили 16-летний юноша и двое взрослых мужчин. Состояние юноши оценивается как тяжелое, мужчин – как легкое.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, начали сбор улик вместе со следователями-криминалистами. Идет поиск подозреваемых..

По-видимому, подоплека инцидента криминальная.

