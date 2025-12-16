x
16 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
16 декабря 2025
16 декабря 2025
последняя новость: 19:31
16 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Жительница Иерусалима задержана по подозрению в нападении на бывшего супруга

Полиция
Семейное насилие
время публикации: 16 декабря 2025 г., 19:27 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 19:27
Жительница Иерусалима задержана по подозрению в нападении на бывшего супруга
Пресс-служба полиции Израиля

В Иерусалиме во время скандала с бывшей супругой был ранен мужчина. В состоянии средней тяжести он был доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что сотрудники отделения полиции "Мория" приехали на место происшествия и задержали бывшую супругу мужчины. Возраст пострадавшего и задержанной – около 40 лет.

Орудие нападения было найдено в квартире и приобщено к делу.

Израиль
