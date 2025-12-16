Жительница Иерусалима задержана по подозрению в нападении на бывшего супруга
время публикации: 16 декабря 2025 г., 19:27 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 19:27
В Иерусалиме во время скандала с бывшей супругой был ранен мужчина. В состоянии средней тяжести он был доставлен в больницу "Шаарей Цедек".
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что сотрудники отделения полиции "Мория" приехали на место происшествия и задержали бывшую супругу мужчины. Возраст пострадавшего и задержанной – около 40 лет.
Орудие нападения было найдено в квартире и приобщено к делу.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 ноября 2025