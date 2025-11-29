x
29 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
29 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

На юге сектора Газы уничтожены трое террористов, приблизившихся к "желтой линии"

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 29 ноября 2025 г., 15:51 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 16:24
На юге сектора Газы уничтожены трое террористов, приблизившихся к "желтой линии"
Chaim Goldberg/FLASH90

В субботу, 29 ноября, бойцы бригады "Кфир" заметили двух подозреваемых, которые пересекли "желтую линию", приближаясь к силам ЦАХАЛа, что представляло для военнослужащих непосредственную угрозу.

Посредством ВВС террористы были ликвидированы.

В другом инциденте бойцы бригады "Нахаль" также заметили террориста, который пересек "желтую линию" и приближался к силам ЦАХАЛа. Он был уничтожен наземными силами с целью устранения угрозы.

Израиль
