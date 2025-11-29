x
29 ноября 2025
29 ноября 2025
29 ноября 2025
29 ноября 2025
Израиль

Вооруженное нападение в Писгат-Зеэве: тяжело ранены двое мужчин

Мада
Полиция
Иерусалим
время публикации: 29 ноября 2025 г., 21:08 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 21:12
Вооруженное нападение в Писгат-Зеэве: тяжело ранены двое мужчин
Chaim Goldberg Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 20:10 поступило сообщение о вооруженном нападении на улице Меир Гершон в иерусалимском районе Писгат-Зеэв. Фельдшеры и парамедики оказали неотложную помощь двоим пострадавшим, оба мужчины в возрасте примерно 30 лет.

Сообщается, что пострадавшие в тяжелом состоянии эвакуированы в больницу "Адаса Ар а-Цофим".

Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента, ведется сбор улик. По предварительным данным, речь идет о криминальном мотиве происшествия.

Израиль
