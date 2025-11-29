ЦАХАЛ продолжает действовать в северной Самарии
время публикации: 29 ноября 2025 г., 18:21 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 18:59
Бойцы бригады "Менаше" вместе с сотрудниками ШАБАКа проводят инженерные операции в районе Дженина.
Во время осмотра зданий, предназначенных для сноса, силы разведбатальона десантников и территориальные инженерные силы обнаружили лабораторию по производству взрывных устройств, боеприпасы, несколько взрывных устройств и другие средства ведения боя, предназначенные для террористической деятельности.
Одновременно силы безопасности продолжают деятельность по пресечению террора на севере Самарии в рамках операции "Пять камней".