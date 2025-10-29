Кац: "Ролик из "Сде-Тейман" – источник кровавого навета"

Министр обороны Исраэль Кац прокомментировал решение о начале уголовного расследования по поводу ролика из "Сде-Тейман".

"Начальник генерального штаба уведомил меня, что в ходе уголовного расследования дела о незаконной публикации ролика, возникло подозрение в причастности структур в госпрокуратуре, и главная военная прокурор ушла в отпуск до окончания следствия. Я приветствую и полностью одобряю эти решения. Речь идет о серьезнейшем деле, которое стало источником кровавого навета против солдат ЦАХАЛа, в Израиле и за границей. Эта история должна быть всесторонне и со всей тщательностью расследована.

Напомним, видео о якобы имевших место издевательствах над заключенным террористом со стороны охранявших изолятор "Сде-Тейман" военнослужащих, появившееся летом 2024 года, стало поводом для всестороннего разбирательства и в конечном счете, привело к закрытию "Сде-Тейман" и переводу заключенных в другие пенитенциарные заведения. При этом доказать наиболее жесткие обвинения следствию так и не удалось.