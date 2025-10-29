Ночные ликвидации в Газе: командиры батальонов и рот боевого крыла ХАМАСа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала подробную информацию о целях точечных ликвидаций, осуществленных в ночь на среду в ответ на грубые нарушения соглашения о прекращении огня со стороны ХАМАСа. Под командованием штаба Южного военного округа при участии военной разведки АМАН и Общей службы безопасности ШАБАК Армия обороны Израиля и спецслужбы с применением ВВС атаковали террористические организации в секторе Газы.

В числе ликвидированных – десятки ключевых боевиков, в том числе участники резни 7 октября 2023 года. Были также уничтожены наблюдательные позиции, производственные мощности по созданию оружия и боеприпасов, подземные маршруты, пусковые установки ракет и минометных снарядов.

Были также осуществлены попытки ликвидации двух высокопоставленных террористов в ранге командира батальона, двух заместителей командира батальона и 16 террористов в ранге командира роты.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа уничтожили десятки боевиков по всей территории сектора Газы. В числе ликвидированных – участник резни 7 октября Мухаммад Иса, бывший командир отделения "Нухбы", командир подразделения "Нухба" Фуаз Уэйда, а также боевики из организации "Идней аш-Шама" Мухаммад Абу Сария и Нидаль Абу Сария.

В результате точечного удара на юге сектора был уничтожен Хатем Маер Муса Кадрэ, командир роты "Нухба" в северном Хан-Юнисе. Он возглавлял нападение на кибуц Эйн а-Шлоша в "черную субботу" 7 октября.