x
14 декабря 2025
|
последняя новость: 15:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 декабря 2025
|
14 декабря 2025
|
последняя новость: 15:45
14 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Убийца трех американцев в Сирии был сотрудником сил безопасности

Сирия
США
время публикации: 14 декабря 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 14:21
Убийца трех американцев в Сирии был сотрудником сил безопасности
AP Photo/Baderkhan Ahmad

Министерство внутренних дел Сирии сообщило, что стрелок, который днем ранее убил в районе Пальмиры двух американских военнослужащих и переводчика – также гражданина США, был сотрудником сирийских сил безопасности.

Согласно сообщению, он ожидал увольнения в связи с экстремистскими убеждениями. Решение было принято еще до теракта. Представитель пресс-службы МВД Нур ад-Дин аль-Баба рассказал, что увольнение было запланировано на 14 декабря.

Убийство троих американцев стало первым подобным инцидентом после прихода к власти в Сирии новой администрации, возглавляемой президентом Ахмадом аш-Шараа. Президент США Дональд Трамп, поддерживающий аш-Шараа, пригрозил дать серьезный ответ на происшедшее.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 декабря 2025

В Сирии погибли двое военнослужащих США и переводчик