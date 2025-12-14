Убийца трех американцев в Сирии был сотрудником сил безопасности

Министерство внутренних дел Сирии сообщило, что стрелок, который днем ранее убил в районе Пальмиры двух американских военнослужащих и переводчика – также гражданина США, был сотрудником сирийских сил безопасности.

Согласно сообщению, он ожидал увольнения в связи с экстремистскими убеждениями. Решение было принято еще до теракта. Представитель пресс-службы МВД Нур ад-Дин аль-Баба рассказал, что увольнение было запланировано на 14 декабря.

Убийство троих американцев стало первым подобным инцидентом после прихода к власти в Сирии новой администрации, возглавляемой президентом Ахмадом аш-Шараа. Президент США Дональд Трамп, поддерживающий аш-Шараа, пригрозил дать серьезный ответ на происшедшее.