Среди убитых террористами в Сиднее раввин Эли Шлангер, среди раненых Арсен Островский

время публикации: 14 декабря 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 15:30
Раввин Эли Шлангер
Instagram

Австралийские СМИ начали публиковать имена убитых и раненых террористами во время массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея. Объявлено об 11 убитых и десятках раненых.

Среди убитых раввин Эли Шлангер из движения "Хабад".

Среди раненых Арсен Островский – адвокат, переживший в Израиле террористическую атаку 7 октября 2023 года, пишет News.com.au. В соцсетях также отмечают, что Арсен – председатель Еврейского совета Израиль-Австралия. Он прибыл в Сидней несколько недель назад.

Теракт на праздновании Хануки в пригороде Сиднея. Фоторепортаж

Власти Австралии признали терактом вооруженное нападение на участников массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея. Объявлено об 11 убитых и десятках раненых в результате действий террористов. Среди убитых сотрудник полиции.

По меньшей мере 25 человек были доставлены в больницы Сиднея, в том числе один в Сиднейскую детскую больницу. Среди пострадавших двое полицейских.

Один из террористов ликвидирован, второй тяжело ранен. Полиция выясняет, был ли третий сообщник.

Названо имя одного из террористов: Навид Акрам.

Отмечается, что на одного из террористов напал гражданский, отнявший оружие и предотвративший новые убийства.

