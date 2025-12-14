x
14 декабря 2025
|
последняя новость: 14:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 декабря 2025
|
14 декабря 2025
|
последняя новость: 14:06
14 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Перед Ханукой ЦАХАЛ откроет туристические маршруты, которые были закрыты из-за войны

Туризм
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 декабря 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 13:57
Перед Ханукой ЦАХАЛ откроет туристические маршруты, которые были закрыты из-за войны
Пресс-служба ЦАХАЛа

В соответствии с оперативной оценкой ситуации, командование Южного военного округа ЦАХАЛа приняло решение повторно открыть туристические маршруты на юге страны, которые ранее были объявлены закрытой военной зоной в связи с военными действиями.

В секторе территориальной бригады "Паран" будет открыто шоссе №10 от смотровой площадки Бар-Лев до горы Ар-Карком на юго-западе Негева: территория будет открыта в течение праздничной ханукальной недели с 15 декабря по 22 декабря с 08:00 до 14:45.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа указано, что открытые участки помечены на приложенной к сообщению карте, согласовывать поездку не нужно, однако все же рекомендуется предварительно позвонив по указанному ниже телефону для выяснения подробностей.

Поскольку ЦАХАЛ не прекращает тренировки и учения на время праздников, некоторые стрельбища и полигоны будут закрыты для посетителей. Полигоны на севере Израиля будут полностью закрыты для посетителей.

Любой въезд в военную зону требует предварительной координации и получения разрешения: посещение военных зон без разрешение ставит под угрозу безопасность отдыхающих.

Если вы обнаружили неразорвавшийся боеприпас, оружие или подозрительный предмет, рекомендуется отойти на безопасное расстояние и немедленно позвонить в координационный центр командования Южного военного округа по указанному ниже телефону.

Въезд в разрешенные зоны возможен только при согласовании не менее чем за три дня до поездки, по субботам согласование невозможно. ЦАХАЛ просит граждан не входить на запрещенные участки и позволить службам безопасности продолжать выполнение своих задач.

Для справок о шоссе 10 звонить по телефону 08-6506216, для согласования поездки на территорию полигонов на юге страны – 08-9902926/08-9902928. Для согласования поездок на полигоны на севере – 073-3483007.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 октября 2025

В дни праздника Суккот ЦАХАЛ откроет ряд туристических маршрутов на юге Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 апреля 2025

ЦАХАЛ открывает для туристов маршруты на севере и полигоны на юге
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 декабря 2024

Полиция обезвредила неразорвавшуюся ракету в Галилее. Правила безопасности для туристов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 декабря 2024

Послевоенный туризм: инструкции от полиции Израиля