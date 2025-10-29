Внимание, розыск: пропал 65-летний Давид Айиш из Кфар-Сабы (найден)

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пожилого мужчины, жизни и здоровью которого грозит опасность. Пропал 65-летний Давид Айиш из Кфар-Сабы, в последний раз его видели в четверг, 23 октября, возле могилы РАШБИ на горе Мерон. Семья пропавшего дала разрешение на публикацию сообщения о его исчезновении.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, лысый, темные глаза. Был одет в белую рубашку и темные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию по телефону 100 или в полицию Кфар-Сабы по телефону 09-7473555.

Вскоре полиция сообщила, что Давид Айиш найден.