29 октября 2025
29 октября 2025
Израиль

Внимание, розыск: пропал 65-летний Давид Айиш из Кфар-Сабы (найден)

Полиция
Розыск
время публикации: 29 октября 2025 г., 11:04 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 11:25
Внимание, розыск: пропал 65-летний Давид Айиш из Кфар-Сабы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пожилого мужчины, жизни и здоровью которого грозит опасность. Пропал 65-летний Давид Айиш из Кфар-Сабы, в последний раз его видели в четверг, 23 октября, возле могилы РАШБИ на горе Мерон. Семья пропавшего дала разрешение на публикацию сообщения о его исчезновении.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, лысый, темные глаза. Был одет в белую рубашку и темные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию по телефону 100 или в полицию Кфар-Сабы по телефону 09-7473555.

Вскоре полиция сообщила, что Давид Айиш найден.

Израиль
