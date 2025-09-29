Бойцы "Гивати" нейтрализовали бомбу в ходе операции в Газе. Видео
время публикации: 29 сентября 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 10:00
ЦАХАЛ сообщает, что подразделение бригады "Гивати" (162-я дивизия), действуя в городе Газа, в одной из квартир на шестом этаже жилого здания обнаружило скрытое под одеялом взрывное устройство.
Бомбу явно планировалось подорвать, когда в помещение войдут израильские военные.
Для нейтрализации бомбы был направлен беспилотник.
Сообщается, что в ходе другой операции были найдены оружие и самодельные взрывные устройства.