Бойцы "Гивати" нейтрализовали бомбу в ходе операции в Газе. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что подразделение бригады "Гивати" (162-я дивизия), действуя в городе Газа, в одной из квартир на шестом этаже жилого здания обнаружило скрытое под одеялом взрывное устройство.

Бомбу явно планировалось подорвать, когда в помещение войдут израильские военные.

Для нейтрализации бомбы был направлен беспилотник.

Сообщается, что в ходе другой операции были найдены оружие и самодельные взрывные устройства.