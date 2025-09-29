x
29 сентября 2025
29 сентября 2025
29 сентября 2025
последняя новость: 09:50
29 сентября 2025
"Оцма Иегудит" требует продвигать законопроект о смертной казни для террористов

Оцма Иегудит
Кнессет
время публикации: 29 сентября 2025 г., 09:30 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 09:34
"Оцма Иегудит" требует продвигать законопроект о смертной казни для террористов
Chaim Goldberg/Flash90

Фракция "Оцма Иегудит" продолжает продвигать законопроект о смертной казни для террористов.

Как сообщает "Кан", несмотря на возражения юридического советника комиссии Кнессета по национальной безопасности, Итамар Бен-Гвир добивается вынесения законопроекта на голосование в первом чтении на пленарном заседании парламента.

Накануне юридический советник комиссии опубликовал заключение, согласно которому голосование на комиссии является незаконным и не имеет никакого значения. Голосование является незаконным, так как перед началом обсуждения законопроекта было согласовано, что в период парламентских каникул не будет голосований.

Отметим, что против продвижения законопроекта выступает глава Управления по вопросам пленных и похищенных при министерстве главы правительства Галь Хирш.

