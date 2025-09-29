x
ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС атаковали более 140 целей в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 сентября 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 10:42
Fathi Ibrahim/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки в секторе Газы израильские ВВС атаковали более 140 целей. Ликвидированы террористы, уничтожен склад оружия.

Силы 7-й бригады (36-я дивизия) уничтожают здания, использующиеся боевиками террористических группировок для наблюдения за военными. Ликвидирована группа боевиков.

Вечером 28 сентября боевик обстрелял из миномета бойцов 98-й дивизии в городе Газа. С израильской стороны раненых нет. Боевик ликвидирован.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в городе Газа. За последние 24 часа ими были ликвидированы несколько боевиков и нейтрализованы мины, заложенные на пути бронетехники ЦАХАЛа.

Силы 99-й дивизии, действующие на севере сектора Газы, атаковали несколько зданий, использовавшихся для наблюдения за военными.

Военно-морские силы ЦАХАЛа атаковали и уничтожили склад оружия и здания, где действовали боевики террористической организации ХАМАС.

Силы 143-й дивизии продолжают действовать на юге сектора Газы. Был ликвидирован боевик в Хан-Юнисе.

