"Хизбалла" – год без Насраллы. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", представляет видеокомментарий Давида Шарпа.

В Ливане на минувшей неделе прошли торжества, посвященные годовщине ключевых событий войны между Израилем и "Хизбаллой". Именно тогда были уничтожены глава оперативного отдела организации, все командование спецподразделения "Радуан", а также сам Хасан Насралла и его преемник.

Операция, известная как "Долорес", нанесла серьезный удар по инфраструктуре "Хизбаллы" и вернула Израилю фактор устрашения, который был утрачен после событий 7 октября 2023 года. Несмотря на это, сама организация стремится использовать последствия в пропагандистских целях, демонстрируя "сопротивление" и пытаясь укрепить позиции в ливанском обществе.

Сегодня главная угроза для "Хизбаллы" – перспектива полного разоружения. Ливанское правительство при поддержке США и арабских стран настаивает на ликвидации военного крыла, опасаясь масштабной гражданской войны. "Хизбалла" же всеми силами стремится сохранить оружие, видя в нем гарантию выживания и инструмент противостояния Израилю.

Одновременно организация сталкивается с проблемами восстановления боевого потенциала. Израильские удары по складам и производствам, а также блокировка контрабанды из Сирии серьезно подорвали возможности пополнения арсенала. Снижен и кадровый состав: после войны многие боевики оставили службу.

Финансовая поддержка Ирана сохраняется, но с перебоями. "Хизбалла" вынуждена помогать шиитскому населению, что усиливает нагрузку на бюджет движения. При этом парламентские выборы в Ливане запланированы на весну 2026 года, и к ним организация подходит в ослабленном, но все еще опасном состоянии.

В ближайшие недели на первый план выйдут два вопроса: давление США на Израиль в связи с удержанием пяти спорных участков территории и частота ударов по объектам "Хизбаллы". Несмотря на тяжелые потери, организация остается влиятельной силой и серьезным вызовом для Израиля и региона.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

