Израиль

ШАС поддержит прибавку к бюджету на оборону: речь о спасении жизней

Бюджет
ШАС
Партия ШАС объявила, что поддержит увеличение бюджета на оборонные нужды, тем самым позволив коалиции получить большинство для утверждения этого законопроекта на пленарном заседании Кнессета.

В заявлении ШАС, которое цитирует "Сругим", указано, что данная бюджетная инициатива касается жизненно необходимых потребностей для продолжения боевых действий — закупки боеприпасов и оплаты труда резервистов. Это вопросы буквально спасения жизни, и потому фракция ШАС проголосует за предложение.

В первом чтении коалиция сумела провести законопроект большинством в 42 голоса, 37 депутатов проголосовали против, и 41 депутат Кнессета отсутствовал на голосовании. Решение фракции ШАС дает Нетаниягу 60 голосов.

Представители ультраортодоксальных фракций угрожают голосовать против бюджета: "Дегель а-Тора" обещает голосовать против в знак протеста против отказа коалиции выделить деньги на ультрарелигиозное образование. Позиция фракции "Оцма Иегудит" остается под вопросом.

Израиль
