Внимание, розыск: пропала 16-летняя Шира Заира Зайтун из Тверии

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Ширы Заиры Зайтун из Тверии. В последний раз ее видели 25 сентября в Тверии на улице Сайфан. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Может находиться в районе Иерусалима.

Приметы пропавшей: рост 1.60, худощавого телосложения, длинные каштановые волосы.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6728444.