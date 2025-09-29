Внимание, розыск: пропала 16-летняя Шира Заира Зайтун из Тверии
время публикации: 29 сентября 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 09:21
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Ширы Заиры Зайтун из Тверии. В последний раз ее видели 25 сентября в Тверии на улице Сайфан. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Может находиться в районе Иерусалима.
Приметы пропавшей: рост 1.60, худощавого телосложения, длинные каштановые волосы.
Описания одежды нет.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6728444.