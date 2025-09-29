x
время публикации: 29 сентября 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 09:21
Внимание, розыск: пропала 16-летняя Шира Заира Зайтун из Тверии
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Ширы Заиры Зайтун из Тверии. В последний раз ее видели 25 сентября в Тверии на улице Сайфан. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Может находиться в районе Иерусалима.

Приметы пропавшей: рост 1.60, худощавого телосложения, длинные каштановые волосы.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6728444.

