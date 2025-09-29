Шесть требований Смотрича: давление на Нетаниягу справа усиливается

Глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич опубликовал свои требования по поводу возможного соглашения между Израилем и ХАМАСом. Смотрич представил шесть требований, которые, по его мнению, являются кардинальными.

Помимо прочего, Смотрич требует полного и "подлинного вывода всех сил ХАМАСа из Газы", постоянное пребывание ЦАХАЛе в буферной зоне и на "филадельфийской оси". Смотрич требует лишить Катар какого-либо влияния в Газе. По мнению главы "Цинут Датит", у Палестинской администрации в Рамалле также не должно быть никакого влияния на происходящее в Газе.

В соглашении не должно быть, по мнению министра финансов, никакого упоминания палестинского государства. Он также требует, чтобы соглашение предусматривало право палестинских арабов из Газы эмигрировать по их желанию.

"Надежды и молитвы поколений будут сопровождать премьер-министра на этой важной встрече", – пишет Смотрич. Вместе с тем, в его тексте нет и намека на угрозу развалить коалицию.

Напомним, что накануне министр национальной безопасности и глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир заявил, комментируя "план 21 пункта" по завершению войны в Газе, что "у Нетаниягу нет мандата на завершение войны без разгрома ХАМАСа".