Иерусалимская полиция задержала шестерых человек за нападение на Армянскую церковь

Полиция Иерусалима задержала шестерых подозреваемых после того, как они, по версии следствия, плевали в сторону Армянской церкви в Старом городе и забрасывали ее камнями.

Сообщение об инциденте поступило в полицию поздно вечером в субботу. На место были направлены сотрудники полиции округа "Давид", которые при поддержке системы видеонаблюдения "Мабат-2000" провели поисковую операцию и задержали шестерых подозреваемых – пятерых несовершеннолетних и одного совершеннолетнего.

Все задержанные были доставлены в полицейский участок для допроса. В воскресенье троих подозреваемых доставили в мировой суд Иерусалима для рассмотрения вопроса о продлении ареста, остальные трое были освобождены с рядом ограничений, включая запрет на посещение Старого города.