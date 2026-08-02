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Израиль

Иерусалимская полиция задержала шестерых человек за нападение на Армянскую церковь

Полиция
Иерусалим
Религия
время публикации: 02 августа 2026 г., 14:45 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 14:45
Иерусалимская полиция задержала шестерых человек за нападение на Армянскую церковь
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Иерусалимская полиция задержала шестерых человек за нападение на Армянскую церковь
Hadas Parush/Flash90

Полиция Иерусалима задержала шестерых подозреваемых после того, как они, по версии следствия, плевали в сторону Армянской церкви в Старом городе и забрасывали ее камнями.

Сообщение об инциденте поступило в полицию поздно вечером в субботу. На место были направлены сотрудники полиции округа "Давид", которые при поддержке системы видеонаблюдения "Мабат-2000" провели поисковую операцию и задержали шестерых подозреваемых – пятерых несовершеннолетних и одного совершеннолетнего.

Все задержанные были доставлены в полицейский участок для допроса. В воскресенье троих подозреваемых доставили в мировой суд Иерусалима для рассмотрения вопроса о продлении ареста, остальные трое были освобождены с рядом ограничений, включая запрет на посещение Старого города.

Израиль
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