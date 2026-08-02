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Пресса

12-й канал: Трамп отменил удар по Ирану после того, как Аракчи согласился на компромисс в Ормузе

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 02 августа 2026 г., 11:53 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 11:57
12-й канал: Трамп отменил удар по Ирану после того, как Аракчи согласился на компромисс в Ормузе
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Как сообщает 12-й израильский телеканал со ссылкой на информированные дипломатические источники, минувшей ночью министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил посредникам, что согласен на американо-оманское предложение по возобновлению судоходства в Ормузском проливе.

Компромиссное предложение предусматривает, что вход в Персидский залив будет осуществляться по иранскому фарватеру, а выход – по оманскому. Автор материала Барак Равид отмечает, что согласие Аракчи стало одной из главных причин решения президента США Дональда Трампа отменить удар по Ирану.

Дипломаты, с которыми беседовал журналист, рассказали, что Оман потребовал от Ирана разъяснений, означает ли положительный ответ Аракчи, что на эти условия согласен и Корпус стражей исламской революции. Выяснить это должны катарские посредники.

Согласно изданию Axios, в ходе телефонного разговора с Трампом, состоявшегося 1 августа, наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман выразил обеспокоенность американскими планами удара по Ирану, поскольку это приведет к новой эскалации в регионе.

Пресса
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