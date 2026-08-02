12-й канал: Трамп отменил удар по Ирану после того, как Аракчи согласился на компромисс в Ормузе

Как сообщает 12-й израильский телеканал со ссылкой на информированные дипломатические источники, минувшей ночью министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил посредникам, что согласен на американо-оманское предложение по возобновлению судоходства в Ормузском проливе.

Компромиссное предложение предусматривает, что вход в Персидский залив будет осуществляться по иранскому фарватеру, а выход – по оманскому. Автор материала Барак Равид отмечает, что согласие Аракчи стало одной из главных причин решения президента США Дональда Трампа отменить удар по Ирану.

Дипломаты, с которыми беседовал журналист, рассказали, что Оман потребовал от Ирана разъяснений, означает ли положительный ответ Аракчи, что на эти условия согласен и Корпус стражей исламской революции. Выяснить это должны катарские посредники.

Согласно изданию Axios, в ходе телефонного разговора с Трампом, состоявшегося 1 августа, наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман выразил обеспокоенность американскими планами удара по Ирану, поскольку это приведет к новой эскалации в регионе.