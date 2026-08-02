Внимание, розыск: пропала 26-летняя Екатерина Гуревич из Хайфы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 26-летней Екатерины Гуревич, жительницы Хайфы. В последний раз видели 13 июля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, стройная, светлые волосы, зеленые глаза.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8648811.