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Израиль

Внимание, розыск: пропала 26-летняя Екатерина Гуревич из Хайфы

Полиция
Розыск
Хайфа
время публикации: 02 августа 2026 г., 07:22 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 07:23
Внимание, розыск: пропала 26-летняя Екатерина Гуревич из Хайфы
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Внимание, розыск: пропала 26-летняя Екатерина Гуревич из Хайфы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 26-летней Екатерины Гуревич, жительницы Хайфы. В последний раз видели 13 июля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, стройная, светлые волосы, зеленые глаза.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8648811.

Израиль
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