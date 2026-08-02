В строящийся ресторан Japanika в Хадере бросили гранату

Утром в воскресенье, 2 августа, в строящийся филиал сети ресторанов Japanika в Хадере была брошена осколочная граната. Пострадавших нет.

На место прибыли полицейские и саперы. Они осмотрели здание и собрали улики. Полиция сообщает, что происшествие имеет криминальную подоплеку, обстоятельства устанавливаются.

За последние недели гранаты бросали в филиалы Japanika в Афуле, Нетании, Кирьят-Оно, Рош-Пине и других городах, в некоторые рестораны стреляли или пытались их поджечь. В полиции проверяют связь серии нападений с конфликтом между преступными группировками Мусли и Джаруши.

Владелец сети, бизнесмен и хозяин футбольного клуба "Бейтар" Барaк Абрамов, ранее дал показания полиции. Он не является подозреваемым по делу. В июле по подозрению в причастности к нападениям задерживали главу преступной группировки Йоси Мусли и нескольких связанных с противоборствующими группировками лиц, однако впоследствии часть подозреваемых была освобождена под домашний арест.