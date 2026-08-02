x
02 августа 2026
|
последняя новость: 10:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 августа 2026
|
02 августа 2026
|
последняя новость: 10:24
02 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источники в Газе: в Дир аль-Балахе ликвидирован один из лидеров ХАМАСа

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 02 августа 2026 г., 08:58 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 09:04
Источники в Газе: в Дир аль-Балахе ликвидирован один из лидеров ХАМАСа
0:00 0:00
Источники в Газе: в Дир аль-Балахе ликвидирован один из лидеров ХАМАСа
Соцсети

Источники в Газе сообщают, что в результате израильского удара по дому в Дир аль-Балахе в центральной части сектора Газы были убиты один из руководителей ХАМАСа Камаль Абу Муайлик, известный как Абу Набхан, и его жена.

Судя по имеющимся данным, Абу Муайлик был уничтожен в результате удара по дому в районе Аль-Машала, в южной части Дир аль-Балаха.

По данным местных источников, 67-летний Абу Муайлик возглавлял административную структуру ХАМАСа в центральных районах сектора Газы. Сообщается, что трое его сыновей были убиты ранее в ходе войны.

Удар был нанесен в ночь на воскресенье, 2 августа. Пресс-служба ЦАХАЛа пока не комментировала сообщение о ликвидации Абу Муайлика.

По данным властей Газы, минувшей ночью в результате атак ЦАХАЛа в секторе были убиты не менее восьми человек. Утверждается, что среди убитых есть несовершеннолетний, женщина и пожилой мужчина (это и был Абу Муайлик).

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что в субботу, 1 августа, на юге сектора Газы был ликвидирован Салем Джамаль Абд ар-Рахман Абу Лабад, командир подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС. По данным армейской пресс-службы, Абу Лабад участвовал в нападении на кибуц Нир-Оз во время резни 7 октября 2023 года.

В ходе еще одного авиаудара, нанесенного в пятницу в центральной части сектора Газы, был ликвидирован Мухаммад Абд ан-Насер Мухаммад Хатиб, командир батальона "Магази" ХАМАС.

В ЦАХАЛе заявили, что оба боевика действовали в составе военного крыла ХАМАС и пытались организовать нападения на израильские войска. Они были ликвидированы точечными ударами с воздуха.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2026

ЦАХАЛ ликвидировал командира "Нухбы", участника нападения на Нир-Оз, и комбата ХАМАСа. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2026

1031-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии