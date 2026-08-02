В аэропорту Энтеббе открыли памятник Йони Нетаниягу

В старом терминале международного аэропорта Энтеббе в Уганде открыли памятник подполковнику Йонатану (Йони) Нетаниягу, погибшему при освобождении заложников 4 июля 1976 года. Церемония состоялась через 50 лет после операции, сообщает "Кикар".

Памятник установлен по инициативе командующего армией Уганды генерала Мухузи Кайнеругабы, сына президента страны Йовери Мусевени. По его словам, Йони Нетаниягу стал символом мужества, верности долгу и самопожертвования ради спасения жизней. Кайнеругаба назвал монумент свидетельством укрепления отношений между Угандой и Израилем.

Во время церемонии командующий угандийской армией напомнил и о четырех заложниках, погибших во время захвата самолета и последовавшей спасательной операции: Жан-Жаке Маймони, Паско Коэне, Иде Борохович и Доре Блох. Он подчеркнул, что режим диктатора Иди Амина, предоставивший убежище террористам, не представлял народ Уганды.

Ранее Кайнеругаба заявлял, что намерен установить статую на том месте, где погиб командир израильского подразделения. В опубликованном, а затем удаленном сообщении в социальной сети X генерал утверждал, что в течение четырех лет ему являлся во снах и видениях Иисус Христос и велел воздвигнуть памятник Йони Нетаниягу в Энтеббе.

Йони Нетаниягу командовал бойцами спецподразделения генштаба ЦАХАЛа, освободившими более ста заложников, удерживавшихся в аэропорту Энтеббе. Он стал единственным израильским военнослужащим, погибшим во время операции, впоследствии получившей его имя.