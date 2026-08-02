Представитель ХАМАСа: "Мы готовы играть роль в будущем Газы"

Представитель ХАМАСа в Иране Халид аль-Кадуми заявил в интервью агентству ТАСС, что группировка не стремится к занятию должностей, но готово играть роль в будущем сектора Газы и любую роль, необходимую палестинскому народу.

"Движение еще не решило, как оно будет участвовать в предстоящих выборах в политическом плане. Мы – слуги палестинского народа, мы – хранители его прав. Какую бы роль от нас ни потребовали, мы ее выполним. Мы не будем стремиться ни к должностям, ни к престижным ролям", – сказал представитель террористов.

"ХАМАС – неотъемлемая часть палестинского народа. Когда речь шла о вопросах местного административного управления, народ голосовал за ХАМАС. Когда речь шла о сопротивлении, народ голосовал за ХАМАС. Когда речь шла о политических и дипломатических вопросах, большинство также голосовало за ХАМАС", – добавил он.

По его словам, сегодня существует общее мнение, в том числе внутри самого движения, что необходимо дать шанс общенациональным инициативам и лишить другую сторону любых предлогов.

"Именно поэтому мы поддержали создание национального комитета. Хотя, согласно демократическим принципам, мы имели полное право продолжать управлять, поскольку остаемся самой популярной силой и победили на выборах", – подвел итог террорист.

Напомним, что согласно мирному плану президента Трампа, утвержденному Советом Безопасности ООН, ХАМАС не сможет играть никакой роли в будущем сектора – как в управлении, так и действуя за кулисами. Группировка также должна разоружиться.