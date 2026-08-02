ЦАХАЛ сообщил о ликвидации трех боевиков в секторе Газы

ЦАХАЛ сообщил, что в районе города Газа были ликвидированы Алаа Имад Хамис Тарамси, связанный с салафитско-джихадистской группировкой "Армия ислама", и Хасан Ибрагим Шахада Кахман, боевик "Исламского джихада". Боевики были уничтожены в субботу, 1 августа.

Еще один удар был нанесен на севере сектора на прошлой неделе. По данным армии, в результате него был ликвидирован Ахмад Хадри – боевик батальона "Джабалия" ХАМАСа.

ЦАХАЛ заявляет, что все трое боевиков готовили атаки против израильских военнослужащих и граждан Израиля.