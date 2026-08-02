x
02 августа 2026
|
последняя новость: 17:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 августа 2026
|
02 августа 2026
|
последняя новость: 17:56
02 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации трех боевиков в секторе Газы

Газа
Ликвидация
Война с ХАМАСом
Террористы
ЦАХАЛ
время публикации: 02 августа 2026 г., 17:13 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 17:18
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации трех боевиков в секторе Газы
0:00 0:00
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации трех боевиков в секторе Газы
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что в районе города Газа были ликвидированы Алаа Имад Хамис Тарамси, связанный с салафитско-джихадистской группировкой "Армия ислама", и Хасан Ибрагим Шахада Кахман, боевик "Исламского джихада". Боевики были уничтожены в субботу, 1 августа.

Еще один удар был нанесен на севере сектора на прошлой неделе. По данным армии, в результате него был ликвидирован Ахмад Хадри – боевик батальона "Джабалия" ХАМАСа.

ЦАХАЛ заявляет, что все трое боевиков готовили атаки против израильских военнослужащих и граждан Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2026

1031-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии