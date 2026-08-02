Авиакомпания American Airlines вернется в Израиль не раньше конца марта 2027 года

Авиакомпания American Airlines продлила приостановку прямых рейсов из Нью-Йорка в Израиль до конца предстоящего зимнего сезона.

В сообщении авиакомпании указывается, что израильское направление заморожено до 27 марта 2027 года.

Напомним, что авиакомпания планировала возобновить полеты в Израиль в январе.