Авиакомпания American Airlines вернется в Израиль не раньше конца марта 2027 года
время публикации: 02 августа 2026 г., 17:34 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 17:59
Авиакомпания American Airlines вернется в Израиль не раньше конца марта 2027 года
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Авиакомпания American Airlines продлила приостановку прямых рейсов из Нью-Йорка в Израиль до конца предстоящего зимнего сезона.
В сообщении авиакомпании указывается, что израильское направление заморожено до 27 марта 2027 года.
Напомним, что авиакомпания планировала возобновить полеты в Израиль в январе.
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