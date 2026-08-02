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Экономика

Авиакомпания American Airlines вернется в Израиль не раньше конца марта 2027 года

Транспорт
Авиация
Война с Ираном
время публикации: 02 августа 2026 г., 17:34 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 17:59
Авиакомпания American Airlines вернется в Израиль не раньше конца марта 2027 года
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Авиакомпания American Airlines вернется в Израиль не раньше конца марта 2027 года
AP Photo/Cliff Owen

Авиакомпания American Airlines продлила приостановку прямых рейсов из Нью-Йорка в Израиль до конца предстоящего зимнего сезона.

В сообщении авиакомпании указывается, что израильское направление заморожено до 27 марта 2027 года.

Напомним, что авиакомпания планировала возобновить полеты в Израиль в январе.

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